نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: غياب حسام غالي عن العمومية قرار خاطىء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة إن غياب حسام غالى عن اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالأهلي يوم الجمعة قرار خاطىء من عضو مجلس إادارة النادى.

شبانة: غياب حسام غالي عن العمومية قرار خاطىء

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: كان يجب على غالي الحضور إن كانت له بالفعل طموحات مستقبلية داخل النادى وغيابه وضعه فى دائرة المعارضة وهى دائرة تخالف طريقة تفكير الجمعية العمومية للنادى ولا يزال يعاني منها نجم بحجم طاهر ابو زيد منذ اكثر من ٢٥ سنة وحتى الآن!!.

