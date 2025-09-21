نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: الجماعية وعدم وجود "النجم الأوحد" سر تميز الزمالك هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مرة ممتعة أمام المصري، مشددا على أن الفوز في المباريات المقبلة مهم للغاية لتجميع أكبر عد من النقاط.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك سيحصد ثمار الاستقرار في الفترة المقبلة والفريق سار في الدوري عكس التوقعات".

وأضاف: "المميز في الزمالك هذا الموسم عدم وجود النجم الأوحد والجماعية سر النتائج المميزة وتصدر جدول الدوري".

