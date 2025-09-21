نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكو بانزا يقترب من التواجد في قائمة مباراة الجونة.. والزمالك بدأ سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأنجولي شيكوبانرا اقترب من التواجد قائمة نادي الزمالك أمام الجونة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: وارد أن يكون شيكوبانرا في قائمة الفريق المقبلة أمام الجونة، واللاعب يشارك في التدريبات الجماعية ولا يوجد أي أزمات، والزمالك أفتقد لشيكوبانرا أمام الإسماعيلي لأنه حل هجومي مميز.

وأضاف: الزمالك بدأ في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين تجنبا لحدوث أي أزمات مع اللاعبين أو شكاوي جديدة، والزمالك يبحث على حلول استثمارية جديدة بسبب أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر

وتابع: مجلس إدارة نادي الزمالك بدأت بالفعل تبحث عن حلول منعا لأي أزمات مالية بسبب أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر وإمكانية البحث عن حلول بديلة، والزمالك لن يموت بسبب أرض النادي في 6 أكتوبر