نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي أرسنال اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي أرسنال اليوم بدون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي 2025-2026

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي أرسنال اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي 2025-2026.. تترقب جماهير كرة القدم العالمية واحدة من أقوى المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يستضيف آرسنال فريق مانشستر سيتي، في مباراة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق البريميرليج بشغف كبير.

ويدخل آرسنال اللقاء من أجل تثبيت أقدامه في المربع الذهبي، بينما يسعى مانشستر سيتي إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب بعد بداية متذبذبة للموسم.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وآرسنال من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2025-2026

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «الإمارات» معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة والمعلق

يمكن لعشاق البريميرليج مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق على أحداث اللقاء المعلق التونسي الشهير حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

آرسنال: يحتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ويسعى للحفاظ على موقعه ضمن المربع الذهبي.

مانشستر سيتي: يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، ويبحث عن تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه في جدول الدوري.

تاريخ مواجهات آرسنال ومانشستر سيتي

التقى الفريقان في 201 مباراة بجميع المسابقات وفاز آرسنال في 96 مباراة وانتصر مانشستر سيتي في 58 مباراة وحسم التعادل 47 مواجهة.

وأحرز لاعبو آرسنال 324 هدفًا في شباك السيتي، بينما سجل لاعبو مانشستر سيتي 249 هدفًا وانتهات آخر مواجهة جمعت الفريقين بفوز آرسنال الكبير بنتيجة 5-1 في فبراير 2024 على ملعب الإمارات.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – جفارديول – أورايلي

خط الوسط: رودري – برناردو سيلفا – تيجاني ريندرز

خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينغ هالاند – جيريمي دوكو

غيابات مانشستر سيتي

سوف يغيب النجم المصري عمر مرموش عن هذه المواجهة القوية بعد إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

أهمية المباراة لكلا الفريقين

تعتبر هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لقوة آرسنال ورغبة مانشستر سيتي في العودة بقوة إلى المنافسة على لقب الدوري.

كما أن المواجهة تشكل فرصة للمدرب الإسباني بيب جوارديولا لإعادة ترتيب أوراق فريقه بعد النتائج المتواضعة الأخيرة، بينما يسعى آرسنال لمواصلة الانتصارات والحفاظ على الزخم الذي اكتسبه منذ بداية الموسم.