نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى الجامع الأزهر ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد خروجه من المستشفى عقب استكمال مراسم التجهيز الشرعية، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر بحضور قيادات الأزهر الشريف وطلابه ومحبيه.

ومن المقرر أن يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير في مدافن العائلة بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب صلاة العصر، على أن يقام العزاء اليوم بالساحة الهاشمية، ويُقام عزاء آخر يوم الخميس المقبل بمدينة القاهرة.

يُذكر أن الدكتور أحمد عمر هاشم وُلِد في 6 فبراير 1941 بمحافظة الشرقية، وتخرّج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961، ثم حصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967، ودرجة الماجستير عام 1969، ثم الدكتوراه في التخصص ذاته، حتى نال درجة الأستاذية عام 1983.

شغل الفقيد عددًا من المناصب العلمية والإدارية المهمة، أبرزها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كما كان له حضور بارز في مجلسي الشعب والشورى، وأسهم بإنتاج علمي واسع في خدمة السنة النبوية وعلوم الحديث عبر مؤلفاته وبحوثه ومشاركاته في المؤتمرات الإسلامية والدولية.