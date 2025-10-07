نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توضح حقيقة ما تم تداوله بشأن احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت أجهزة محافظة الجيزة بلاغًا يفيد باختفاء طفل بقرية ناهيا وادعاء بعض أصدقائه احتجازه داخل ماسورة غاز، وعلى الفور تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية للبحث والتأكد من صحة البلاغ.

وقد تم التعامل مع البلاغ بشكل فوري، حيث انتقلت فرق الحماية المدنية وفرع الإسعاف وفريق من شركة الغاز إلى موقع الماسورة محل البلاغ، والتي يبلغ طولها نحو 120 مترًا وقطرها 37 سم، وتم تقطيعها إلى 6 أجزاء ومناظرة كل جزء بدقة للتأكد من خلوها، وقد تبين سلبية البلاغ تمامًا وعدم وجود أي طفل داخل الماسورة.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أن أجهزة المحافظة تتعامل مع جميع البلاغات التي تمس سلامة المواطنين بمنتهى الجدية والسرعة، مشيدًا بجهود فرق الحماية المدنية في الاستجابة الفورية والتعامل الدقيق مع الموقف حتى التأكد من الحقيقة.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين تحري الدقة عند الإبلاغ عن أي وقائع أو حوادث، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو مشاركتها، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تبذل جهودًا كبيرة للتحقق من صحة البلاغات ومباشرتها فورًا حرصًا على سلامة المواطنين وعدم إهدار الجهود والإمكانات في التعامل مع بلاغات غير دقيقة.

IMG-20251007-WA0005

IMG-20251007-WA0003

IMG-20251007-WA0004