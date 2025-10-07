نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- خروج جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى إلى الجامع الأزهر استعدادًا لصلاة الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج صباح اليوم الثلاثاء جثمان العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من إحدى المستشفيات بالقاهرة، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز الشرعي، متجهًا إلى الجامع الأزهر الشريف، حيث تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، قبل أن يُشيَّع الجثمان إلى مثواه الأخير بمحافظة الشرقية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مدافن العائلة بالساحة الهاشمية في قرية بني عامر، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، عقب صلاة العصر، فيما يُقام العزاء اليوم بالساحة الهاشمية، ويُقام عزاء آخر يوم الخميس المقبل بمدينة القاهرة.

وُلد الدكتور أحمد عمر هاشم في 6 فبراير 1941م بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1961م، وحصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967م، ثم نال درجة الماجستير عام 1969م، والدكتوراه في الحديث وعلومه، حتى حصل على درجة الأستاذية عام 1983م.

شغل الفقيد الكبير العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات الإسلامية والعربية، من أبرزها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995م، كما كان عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلسي الشعب والشورى.

ويُعد الدكتور أحمد عمر هاشم أحد أبرز علماء الأزهر في علوم الحديث والسنة النبوية، إذ ترك عشرات المؤلفات والبحوث العلمية، وشارك في مؤتمرات علمية ودعوية على المستويين المحلي والدولي، واختير عضوًا في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في تشكيلها الأول بعد عودتها عام 2012م.

رحم الله الفقيد العالم الدكتور أحمد عمر هاشم، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه خير الجزاء على ما قدَّم من علم وعمل في خدمة الإسلام والمسلمين.