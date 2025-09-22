نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. فوتبول لندن تكشف احباط ارتيتا وسخرية جوارديولا وماركا تعلق على موقف اوباميكانو من الريال في المقال التالي

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

الصحافة الإنجليزية

فوتبول لندن – إحباط أرتيتا

أبدى مايكل أرتيتا مدرب أرسنال استياءه بعد تعادل فريقه مع مانشستر سيتي بهدف قاتل في الدقيقة +90، مؤكدًا فخره بلاعبيه وبطريقة السيطرة على مجريات المباراة، لكنه أبدى خيبة أمله من فقدان نقطتين مهمتين في سباق الدوري، ليبتعد أرسنال بخمس نقاط عن المتصدر ليفربول.

سكاي سبورتس – سخرية جوارديولا

سخر بيب جوارديولا من الانتقادات الموجهة لطريقة لعب مانشستر سيتي أمام أرسنال، بعد أن دافع بخمسة لاعبين مسجلًا أدنى نسبة استحواذ له (32.8%). وقال مازحًا: "لا أصدق أنني صنعت رقمًا قياسيًا جديدًا.. أحيانًا ترغب في الاستحواذ لكنك لا تستطيع".

ميرور – صدمة ليفربول

تلقى ليفربول ضربة قوية بعدما قرر المدافع مارك جويهي الانضمام لريال مدريد مجانًا الصيف المقبل، رغم أن انتقاله إلى الريدز كان قريبًا في آخر أيام الميركاتو. ويكثّف ليفربول جهوده للبحث عن بدائل، خاصة مع احتمالية رحيل إبراهيما كوناتي نحو مدريد أيضًا.

الصحافة الإسبانية

ماركا – أوباميكانو معروض على الريال

كشفت الصحيفة أن الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ، رفض تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، ويضع ريال مدريد ضمن أولوياته في الانتقال الصيف المقبل.

موندو ديبورتيفو – تجديدات كامب نو

استعرض برشلونة عبر فيديو جديد آخر تطورات تجديد ملعب كامب نو، حيث اكتملت أنظمة الكهرباء والمياه، وأصبحت دورات المياه جاهزة، ما يشير إلى اقتراب انتهاء المراحل الأساسية للبنية التحتية.

موندو ديبورتيفو – سهرة يامال

يستعد النجم الشاب لامين يامال لحفل الكرة الذهبية في باريس، مع خطط لتنظيم احتفالية خاصة إذا نجح في الفوز بالجائزة.

الصحافة الألمانية

بيلد – إصابة كيم

أجرى كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ فحوصات طبية بعد إصابته أمام هوفنهايم. وأكدت النتائج أنه يحتاج فقط لتعديل برنامجه التدريبي ليكون جاهزًا لمواجهة فيردر بريمن.

بيلد – إنجاز هاري كين

سجل هاري كين هاتريك ضد هوفنهايم محققًا رقمًا جديدًا، ويواصل مطاردة الرقم القياسي الذي يحمله رونالدو وهالاند كأسرع لاعب يصل إلى 100 هدف مع فريق واحد.

الصحافة الإيطالية

سكاي إيطاليا – عودة لوكمان

عاد أديمولا لوكمان للمشاركة مع أتالانتا أمام تورينو بعد غياب طويل، حيث شارك بديلًا في الدقيقة 87 في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة.

تصريحات ماروتا – بيع سان سيرو

أعرب جوزيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان عن حزنه من قرار مجلس مدينة ميلانو بيع ملعب سان سيرو، معتبرًا أن انتقال ميلان وإنتر للعب خارج المدينة سيكون موقفًا محرجًا.

الصحافة الفرنسية

مارسيليا – تأجيل القمة

أُعلن تأجيل مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان التي كانت مقررة اليوم، بسبب الظروف الجوية. وتمت إعادة جدولتها ليوم الاثنين 22 سبتمبر على ملعب فيلودروم.

فوت ميركاتو – غياب خماسي باريس

خمسة من لاعبي باريس المرشحين للكرة الذهبية 2025 لن يتمكنوا من حضور الحفل في باريس، نظرًا لتزامنه مع مباراة فريقهم أمام مارسيليا التي تأجلت إلى الموعد نفسه.