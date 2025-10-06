نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية البحث العلمي تهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.



في هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن، نستعيد بكل فخر وعزة روح البطولة والإصرار والعلم والعمل التي صنعت النصر، ونواصل اليوم السير على نفس الدرب لتحقيق نهضة علمية وتكنولوجية تعزز مكانة مصر وريادتها.

رحم الله شهداء الوطن الأبرار، وحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا.