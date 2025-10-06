أخبار اليمن : صنعاء: بدء صرف معاشات شهر أكتوبر

صنعاء: بدء صرف معاشات شهر أكتوبردشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عملية صرف معاشات شهر أكتوبر 2025م – ربيع الآخر 1447هـ، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، بالعاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة.

وأكدت المؤسسة أن صرف المعاشات يأتي في إطار حرصها المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي في إعانتهم على مواجهة متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.

وأوضحت أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات.. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع خدمات الصرف الإلكتروني من خلال محفظة "إم بي" التابعة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية.

ودعت المؤسسة كافة المستفيدين إلى الاشتراك في محفظة "إم بي" والرفع بأرقام حساباتهم لإدراجها في كشوفات المعاشات.. مؤكدة على أهمية دقة البيانات عند فتح الحسابات لضمان انسيابية عملية الصرف.

وتعد الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات المالية الإلكترونية إحدى الشركات الوطنية التي تُسهم فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الثقل المالي والاقتصادي، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مالية إلكترونية آمنة ومتطورة لجميع المواطنين، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيد التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها، بما يرسخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.

