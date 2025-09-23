نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد لامين يامال يعلق على خسارة نجله في سباق الكرة الذهبية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدا المغربي منير نصراوي، والد لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، غير سعيد على الإطلاق بعد هزيمة ابنه في تصويت الكرة الذهبية لمجلة «فرنس فوتبول» لأفضل لاعب في العالم.

وبعد علمه بفوز عثمان ديمبيلي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، بالجائزة، توقف نصراوي بسرعة في المنطقة المخصصة للصحافيين الإسبان، وقال لهم: «العام المقبل لنا»، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم (الثلاثاء).

لكن لاحقًا ومع مرور الدقائق، ازداد سخط نصراوي وعبّر عن غضبه في مكالمة فيديو مع برنامج «إل شيرينجيتو»، وقال: «أعتقد أنها الأسوأ... لن أقول سرقة، بل ضرر معنوي لإنسان».

وواصل نصراوي الدفاع عن الأسباب التي تجعله يعتقد أن نجله كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وأوضح: «أعتقد أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بلا منازع، وبفارق كبير، ليس لأنه ابني، بل لأنه أفضل لاعب في العالم. أعتقد أنه لا يوجد منافسون».

وختم بالقول: «لامين هو لامين يامال، علينا أن نقول إن شيئًا غريبًا جدًا حدث هنا... العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية».