نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة المتحدة تؤكد دعمها القوي لجهود ترامب لإحلال السلام في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، دعمها الكامل لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى التوصل لاتفاق سلام في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجهود "قربت المنطقة من السلام أكثر من أي وقت مضى".

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن هناك فرصة حقيقية لإنهاء القتال وعودة الرهائن إلى ديارهم، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في القطاع.

وأكدت لندن أنها تقف إلى جانب شركائها الدوليين ومستعدة لدعم المفاوضات المقبلة من أجل تثبيت الهدنة.

وأضاف البيان أن قبول حركة حماس لخطة السلام الأمريكية يمثل "خطوة مهمة إلى الأمام"، داعيًا جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير والعمل نحو سلام دائم ومستدام يحقق الأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.