بالصور ..وزير العمل يُسلم عقود عمل للمتقدمين على فرص عمل في مجال الزراعة بالأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:32 مساءً -

سَلّم وزير العمل ، محمد جبران ،اليوم الأحد،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، 59 عقد عمل للشباب ، الذين تقدموا على هذه الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا للعمل في مجالات الزراعة بالأردن ، وذلك برواتب مجزية.

وأكد الوزير جبران حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه ، للتأكيد على مصداقيتها ، موجهًا الشباب الذين تسلموا العقود إلى الإتقان في العمل والإلتزام بقوانين وقرارات المملكة الأردنية الهاشمية،كونهم سفراء لبلادهم في الخارج ، موضحًا أن الوزارة بابها مفتوح لهم في كل الأوقات لمواجهة أي تحديات قد تواجههم .

وقال إن الوزراة مستمرة في فتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية بالخارج ..