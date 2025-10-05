أخبار مصرية

بالصور ..وزير العمل يُسلم عقود عمل للمتقدمين على فرص عمل في مجال الزراعة بالأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 12:32 مساءً -  

سَلّم وزير العمل ،  محمد جبران ،اليوم الأحد،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، 59 عقد عمل للشباب ، الذين تقدموا على هذه الفرص التي أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا للعمل في مجالات الزراعة بالأردن ، وذلك برواتب مجزية.

 

وأكد الوزير جبران حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه ، للتأكيد على مصداقيتها ، موجهًا الشباب الذين تسلموا العقود إلى الإتقان في العمل والإلتزام بقوانين وقرارات المملكة الأردنية الهاشمية،كونهم سفراء لبلادهم في الخارج ، موضحًا أن الوزارة بابها مفتوح لهم في كل الأوقات لمواجهة أي تحديات قد تواجههم .

 

وقال إن الوزراة مستمرة في فتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية بالخارج ..

 

