نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف متواصل.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد قصفه المكثف على عدد من المناطق في قطاع غزة، ما تسبب في وقوع إصابات وأضرار جسيمة بالممتلكات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفادت الوكالة بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية تجمعات لمواطنين شرق وادي غزة أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى سقوط مزيد من الجرحى.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني في مدينة غزة، مستهدفًا بنايات سكنية قرب مفترق الطيران، وهو ما أدى إلى دمار واسع في المباني والمنازل المجاورة.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل، ما أسفر عن إصابات جديدة بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ بين الأنقاض وسط نقص حاد في المساعدات والإمدادات الطبية.