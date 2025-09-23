نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليتانو في نابولي حتى 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جدد المهاجم الإيطالي ماتيو بوليتانو، البالغ من العمر 32 عامًا، عقده مع نادي نابولي لموسم إضافي، حتى عام 2028.

وأعلن النادي في بيان: "يعلن نادي نابولي عن تمديد عقد اللاعب ماتيو بوليتانو حتى 30 يونيو (حزيران) 2028".

ويعتبر بوليتانو لاعبًا أساسيًا في مركز الجناح الأيمن، حيث يلعب بقدمه العكسية ويقوم بأدوار حاسمة في الجانب الدفاعي. وشارك في 238 مباراة بقميص نابولي، وسجل 34 هدفًا وقدم 35 تمريرة حاسمة.



وفاز اللاعب الدولي مع منتخب إيطاليا، والذي تألق تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي في نابولي، بلقبين في الدوري الإيطالي "الاسكوديتو" ولقب واحد في كأس إيطاليا.

وفي موسمه الأبرز مع نابولي (2023-2024)، سجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة. أما في موسمه الأكثر تهديفا مع النادي "الأزوري" (2020-2021)، فقد سجل 9 أهداف.

وقبل أن يبدأ مسيرته في نابولي، لعب بوليتانو في صفوف بيسكارا، وساسولو - حيث سجل 10 أهداف - وإنتر ميلان.