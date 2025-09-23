نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقع في فخ التعادل المتأخر أمام الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان مباراة الزمالك أمام الجونة والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة في سيناريو مثير.

الزمالك تقدم في الشوط الأول بهدف دون رد سجله اللاعب عدي الدباغ 27 من عمر المباراة ليضع فريقه في المقدمة مبكرا قبل النهاية.

الشوط الثاني استمرت النتيجة لكن مساعي الجونة لم تهدأ ليسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

الزمالك احتل الصدراة برصيد 17 نقطة، الجونة احتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

الهجوم: آدم كايد، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ