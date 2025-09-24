نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يقسو على جدة برباعية ويتأهل إلى دور الستة عشر من كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حجز فريق النصر مقعدًا في دور الستة عشر من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره جدة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

نتيجة مواجهة النصر وجدة في كأس الملك

تمكن النصر من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة الثامنة عن طريق السعودي فيصل أبوبكر عتمان مدافع جدة بالخطأ في مرماه.

ثم أضاف البرازيلي الشاب ويسلي تيكسيرا الهدف الثاني لصالح العالمي في الدقيقة 61، من صناعة عبدالرحمن غريب.

وفي الدقيقة 71، عزز النصر تقدمه وسجل الهدف الثالث عن طريق نجمه البرتغالي جواو فيليكس، بعد تمريرة مميزة من كومان.

وقبل نهاية المباراة، وتحديدًا في الدقيقة 90، سجل الفرنسي محمد سيماكان الهدف الرابع لصالح النصر، بعد عرضية متقنة من فيليكس.

مواجهة النصر القادمة

يستعد النصر لخوض مواجهة نارية أمام نظيره اتحاد جدة يوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن فعاليات مسابقة دوري روشن للمحترفين.