كيف انتصر؟مدرب بيراميدز يكشف التفاصيل:فوزنا على أهلي جدة تاريخي وجهزنا اللاعبين نفسيًا

مدرب بيراميدز يورتشيتش: فوزنا على أهلي جدة تاريخي وجهزنا اللاعبين نفسيًا.

مدرب بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش يعبر عن سعادته بالفوز التاريخي على أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال 2025، ويكشف كيف جهز لاعبيه لمواجهة الضغوط الجماهيرية، وتألق ماييلي بالهاتريك يقود الفريق للتأهل.

ورتشيتش يكشف سر الانتصار

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز التاريخي الذي حققه فريقه على حساب أهلي جدة السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم.

وقال المدرب في تصريحات لقناة إم بي سي أكشن: “سعيد جدًا بفوز بيراميدز على أهلي جدة، لقد بذلنا مجهودًا مضاعفًا قبل المباراة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكان تركيز اللاعبين حاضرًا من البداية حتى النهاية”.

رهبة الملعب وجماهير أهلي جدة

وأضاف يورتشيتش أنه شعر بقلق قبل اللقاء بسبب قوة المنافس ولعبه على أرضه ووسط حضور جماهيري غفير في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، مشيرًا إلى أن هذه الأجواء قد تؤثر على أي فريق.

لكنه أكد أنه عمل بجد مع جهازه الفني على تجهيز لاعبيه نفسيًا وذهنيًا لمواجهة الضغوط، وهو ما انعكس على الأداء المميز داخل أرض الملعب.

hat-trick تاريخي لماييلي

شهدت المباراة تألق المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي الذي أحرز ثلاثة أهداف كاملة “هاتريك” ليقود بيراميدز إلى الفوز بنتيجة 3-1، فيما سجل الإنجليزي إيفان توني هدف أهلي جدة الوحيد. هذا التألق عزز مكانة ماييلي كأحد أبرز مهاجمي البطولة، وقدم دليلًا عمليًا على فعالية الخطة الهجومية التي اعتمدها يورتشيتش.

تأهل بيراميدز ومواجهة مرتقبة

بهذا الفوز، تأهل بيراميدز إلى الدور التالي من البطولة، حيث ينتظر مواجهة الفائز من لقاء كروز أزول المكسيكي وبطل كأس كوبا ليبرتادوريس، في مباراة ستكون حاسمة لمواصلة مشوار الفريق المصري. الفوز على أهلي جدة لم يمنح بيراميدز بطاقة العبور فقط، بل أكد أيضًا قدرة الأندية المصرية على المنافسة بقوة أمام كبار القارة وخارجها.

تفوق مصري جديد على الأندية السعودية

ويأتي هذا الإنجاز ليضيف صفحة جديدة في سجل تفوق الأندية المصرية على نظيراتها السعودية في المنافسات القارية.

إذ سبق للأهلي أن تفوق على الهلال واتحاد جدة في بطولات مختلفة، ليعزز بيراميدز اليوم هذه الصورة بانتصار مهم أمام أحد أقوى فرق الدوري السعودي.

يورتشيتش: الفوز بداية لطموحات أكبر

و اختتم يورتشيتش تصريحاته مؤكدًا أن هذا الانتصار مجرد بداية لطموحات أكبر، مضيفًا: “أثق في لاعبي بيراميدز وقدرتهم على الذهاب بعيدًا في البطولة، وسنواصل العمل من أجل إسعاد جماهيرنا وتحقيق إنجازات جديدة”.