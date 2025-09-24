نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يفوز على الاسماعيلي 0/1 بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق إنبي علي نظيره الاسماعيلي بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبي 13 نقطة ليحتل المركز الرابع بينما يتزيل الاسماعيلي بالمركز الأخير برصيد 4 نقاط.

احرز هدف الفوز لفريق إنبي احمد العجوز في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

عبد الله جمال، حسن منصور، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد، إيريك تراوري، محمد سمير، عبد الرحمن كتكوت، عبد الرحمن الدح، إبراهيم النجعاوي، أنور عبد السلام



في المقابل خاض إنبي هذه المباراة بتشكيل مكون من:

بودي سمير، مروان داوود، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، رفيق كبو، أحمد زكي، محمد حتحوت، علي محمود، مودي ناصر، محمد سمير، أحمد العجوز.