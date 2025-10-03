نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: نتعامل بجدية مع التقارير بشأن تحركات البحرية الروسية قرب دول الناتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع التقارير حول التحركات المزعومة للسفن الروسية بالقرب من دول "الناتو" وهي على اتصال دائم مع حلفائها.

وقالت ليفيت خلال إفادة للصحفيين يوم الجمعة: "هذه قضية تتعامل معها الإدارة بجدية بالغة، ونحن نراقب الوضع باستمرار. يظل مجلس الأمن القومي على اتصال مستمر مع حلفائنا في الناتو، كما أن الرئيس يتحدث معهم بانتظام".

جاء ذلك ردا على سؤال حول مدى قلق البيت الأبيض بشأن "الاستفزازات" المحتملة من قبل الأسطول الروسي، بما في ذلك الحوادث المزعومة مع القوات الدنماركية خلال قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، زعمت دائرة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية أن السفن الحربية الروسية أبحرت بشكل متكرر في مسارات تصادمية، ووجهت أسلحة نحو السفن البحرية الدنماركية، وعطلت أنظمة الملاحة في الممرات المائية الدنماركية التي تربط بحر البلطيق بالبحر الشمالي.

وقال مدير دائرة الاستخبارات الدفاعية الدنماركية توماس أهرنكيل في مؤتمر صحفي: "لقد شهدنا عدة حوادث في الممرات المائية الدنماركية، حيث استهدفت مروحيات القوات الجوية الدنماركية والسفن البحرية برادارات التتبع وتم توجيه الأسلحة فعليًا نحوها من السفن الحربية الروسية."

وأضاف أن السفن الحربية الروسية قد أبحرت في مسارات تصادمية مع السفن الدنماركية خلال مرورها عبر الممرات المائية.