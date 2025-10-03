العالم اليوم - "حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة

انتم الان تتابعون خبر "حماس" ترد على خطة ترامب للسلام في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 11:16 مساءً - أعلنت حركة "حماس"، مساء الجمعة، موافقتها على الإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثث الأموات بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت حماس في بيان "استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل خطة ترامب".

وأضاف البيان إن الحركة "تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية وكذا جهود الرئيس ترامب".

وتابع البيان أن حماس "تؤكد استعدادها للانخراط على الفور في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث التفاصيل الخاصة بخطة ترامب".

وجددت حماس في البيان "موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي".

واختتم البيان بالقول إن "ما ورد في مقترح ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني فهذا مرتبط بموقف وطني جامع واستنادا للقوانين والقرارات الدولية".

وكان ترامب قد أمهل حماس حتى مساء يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق "الفرصة الأخيرة" المتمثلة في خطته لمستقبل قطاع غزة، وإلا فسوف "يندلع الجحيم" ضد مقاتلي الحركة.

وتحدد الخطة وقفا فوريا لإطلاق النار وتبادلا لكل الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينين لدى إسرائيل وانسحابا إسرائيليا مرحليا من قطاع غزة ونزع سلاح حماس وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وقدم ترامب خطته لأول مرة لقادة ومسؤولين من مصر وإندونيسيا والأردن والسعودية وتركيا وباكستان وقطر والإمارات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

ثم قدم البلدان الوسيطان، قطر ومصر، الخطة المكونة من 20 نقطة إلى حماس في وقت متأخر من يوم الإثنين بعد أن أيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو إلى جانب ترامب في البيت الأبيض ووصفها بأنها تحقق أهداف الحرب الإسرائيلية.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023 والذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 66 ألف فلسطيني.