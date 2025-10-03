نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية مساء اليوم الجمعة، عن إنذار جوي أعلن في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

تشير بيانات الموقع إلى أن الإنذار تم إعلانه في جميع المناطق عمليا في وقت واحد نحو الساعة 20:45.

وبدأت القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تعتبر السلطات الروسية أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية هي من نفذه.

وتستهدف الضربات، على وجه الخصوص، الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن القوات الروسية لا تقصف المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية خلال معاركها مع القوات المسلحة الأوكرانية.