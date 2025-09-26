نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس: مباراة القمة اختبارًا لـ فيريرا..ومباراة الجونة صفحة وانطوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مباراة الجونة صفحة وانطوت ويجب التركيز فقط في الوقت الحالي على مباراة القمة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة القمة تحتاج لذكاء المدير الفني في التعامل النفسي والذهني، والزمالك يمتلك عناصر مميزة في قائمته تساعد المدرب على اختيار التشكيل الأفضل".

وأضاف: "الشحن النفسي مهم للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة والمباراة اختبار مهم جدا للبلجيكي فيريرا، والشحن النفسي مهم للغاية للاعبين والتحضير للقمة جزء من نتيجة المباراة".

وأوضح: "دونجا قادر على اللحاق بمباراة القمة وتحدثت مع محمد شحاتة وهو يحاول اللحاق باللقاء وثلاثية وسط ملعب الزمالك دونجا السعيد وناصر ماهر مميزة".