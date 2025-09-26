نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس بيان الزمالك حول المستحقات المتأخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور أن البيان الذي أصدره نادي الزمالك قبل مباراة الجونة الذي تضمن شكر الفريق على تأخر المستحقات المالية متفق عليه مع اللاعبين قبل إصداره ونشره على الصفحات الرسمية للنادي.

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور: إدارة نادي الزمالك اتفقت مع اللاعبين على شكرهم في بيان رسمي على صبرهم وتحملهم رغم أنهم لديهم التزامات كثيرة ولكن في نفس الوقت أن التوقيت الذى نٌشر فيه البيان كان نابعًا من مجلس الإدارة.

وتابع: لاعبي الزمالك لم يفكروا من قريب أو بعيد في الإضراب عن التدريبات،كوسيلة ضغط على الإدارة من أجل الحصول على مستحقاتهم والتركيز حاليًا على مباراة القمة والفوز بها من أجل إسعاد الجماهير.

