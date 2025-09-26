نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد مباريات الخميس في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة بدورى المحترفين عن فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود برباعية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القناة بهدفين نظيفين سجلهما مؤمن مهدي ومودي شلاطة وأضاف حازم ابو سنه ومروان شاهين الهدفين الثالث والرابع بالشوط الثاني.



- فوز فريق المصرية للاتصالات بقيادة عمرو انور علي فريق ديروط بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم المصرية للاتصالات وأضاف عاشور شيكا الهدف الثاني وأدرك أحمد الاشرم هدف ديروط.



- تعادل فريق ابو قير للاسمدة بقيادة ياسر الكناني مع فريق السكة الحديد بقيادة حسام عبد العال بهدفين لكل منهما حيث تقدم ابو قير بهدف سجله عمر ابراهيم واضاف

محمود عبده الهدف الثاني لابو قير.

وتمكن محمود الحلواني من تسجيل هدفين السكة الحديد.



- تعادل فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف مع فريق الإنتاج الحربي بقيادة محمد عطية بهدف لمثله تقدم فريق بلدية المحلة بهدف جوشوا وتعادل محمد الفيومي للانتاج الحربي.



- تعادل فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد مع فريق الداخلية بقيادة أحمد عيد عبدالملك بهدف لمثله حيث تقدم الداخلية بهدف دون رد سجله محمد كالوشا في الشوط الأول وتعادل مصطفى جميل للمنصورة من ركلة جزاء.



- تعادل فريق راية مع فريق مالية كفر الزيات بهدفين لكل منهما.