أحمد جودة - القاهرة - النصر × الاتحاد بث مباشر بدون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2025-2026

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × الاتحاد بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2025-2026.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 إلى ملعب الإنماء، حيث يستضيف اللقاء المرتقب بين فريق الاتحاد ونظيره النصر في قمة الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة نظرًا لتساوي الفريقين في عدد النقاط برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، ما يجعل هذه المباراة فرصة ذهبية لكلا الطرفين للانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن، خاصة أن النصر يتفوق على الاتحاد بفارق الأهداف فقط.

وتشهد المباراة متابعة جماهيرية واسعة داخل المملكة وخارجها نظرًا لقوة الفريقين ووجود نجوم عالميين في صفوفهما مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.

مباراة النصر والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم

تنطلق مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة والمعلق على المباراة

تنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات ثمانية، وتحديدًا على شاشة قناة ثمانية 1، ويقوم بالتعليق على اللقاء المعلق الرياضي المعروف فارس عوض، ما يزيد من حماس الجماهير لمتابعة القمة المرتقبة.

التشكيل المتوقع للاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – ماريو ميتاي

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

الهجوم: كريم بنزيما – ستيفن بيرجوين – صالح الشهري

التشكيل المتوقع للنصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس

خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – إينيجو مارتينيز – أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – جواو فيليكس – أنجيلو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – كينجسلي كومان

تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر

التقى الفريقان في 144 مواجهة بكافة المسابقات، فاز الاتحاد في 56 مباراة، مقابل 48 انتصارًا للنصر، وانتهت 40 مباراة بالتعادل. سجل لاعبو العميد 218 هدفًا، بينما أحرز العالمي 189 هدفًا.

أما في إطار الدوري السعودي، فقد تقابلا في 103 مباريات، ويمتلك الاتحاد الأفضلية بفوزه في 41 مباراة مقابل 31 انتصارًا للنصر، وانتهت 31 مواجهة بالتعادل وأحرز الاتحاد 155 هدفًا مقابل 131 هدفًا استقبلتها شباكه.

دوافع الفريقين قبل القمة

يسعى الاتحاد للحفاظ على لقب الدوري الذي توج به في الموسم الماضي، بينما يتطلع النصر للانفراد بالصدارة ومواصلة البداية المثالية بعد تعاقداته القوية هذا الصيف، ما يجعل القمة مشتعلة بين "النمور" و"العالمي".