نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الحزم وأهلي جدة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم الجمعة نحو استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والذي يستضيف المواجهة المثيرة بين الحزم والأهلي، في إطار منافسات دوري روشن للمحترفين، لموسم 2025-26.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، المواجهة المثيرة بين الحزم والأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل أهلي جدة المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 5 نقاط، بينما يأتي الحزم في النركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

موعد مواجهة الحزم وأهلي جدة في دوري روشن

من المقرر، أن تنطلق المباراة اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، في تمام السادسة و35 دقيقة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة و35 دقيقة مساءًا بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الحزم وأهلي جدة في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات ثمانية، وهي الناقل الحصري لحقوق بث مباريات الدوري السعودي لموسم 2025-26، وقد خصصت قناة Thmanyah 2 HD، لنقل مباراة الحزم والأهلي.