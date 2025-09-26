نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد بايرن ميونخ لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فيردر بريمن، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني الممتاز لموسم 2025-26.

ويستضيف ملعب أليانز، مواجهة البافاري وفيردر بريمن، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة البوندسليجا.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الألماني فرانك ويلبنورج في المواجهة التي ستقام على أرضية ملعب أليانز معقل البافاري.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب جدول البوندسليجا لموسم 2026/2025، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فيردر بريمن في المرتبة الرابعة عشر برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في البوندسليجا

من المقرر، أن تنطلق المواجهة اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة والنصف بتوقيت عمان وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات mbc السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني لموسم 2025-26 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة MBC ACTION.

