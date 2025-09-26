نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

تعد مواجهة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 واحدة من أكثر المواجهات المرتقبة لعشاق كرة القدم السعودية، حيث يترقب الجمهور العربي هذه القمة النارية التي تجمع بين اثنين من أقوى فرق الدوري على استاد الإنماء وسط أجواء حماسية مشتعلة.

و يدخل الفريقان الجولة الرابعة وهما في قمة الجاهزية بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، ما يجعل هذه المباراة حاسمة لتحديد الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري وبفضل النجوم الكبار الذين يضمهم الفريقان، ينتظر المتابعون مباراة مليئة بالإثارة والتشويق على مدار 90 دقيقة من المتعة الكروية الخالصة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026

أعلنت شبكة قنوات ثمانية عن امتلاكها الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي موسم 2025-2026 بالكامل، بما في ذلك المواجهة المرتقبة بين الاتحاد والنصر.

وستُعرض المباراة على قنوات ثمانية بجودة عالية وصوت نقي، لتمنح المشاهدين تجربة مشاهدة استثنائية في المنازل والمقاهي، مع تغطية دقيقة لكل تفاصيل اللقاء من أرض الملعب وحتى تحليلات ما بعد المباراة.

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر

يمكن ضبط جهاز الاستقبال لمتابعة اللقاء المنتظر بين الاتحاد والنصر على الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ عرب سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4

بعد إدخال التردد المناسب وحفظ الإعدادات، يمكنك الاستمتاع ببث مباشر للمباراة دون أي تقطيع أو تشويش مع صورة نقية وجودة صوت عالية.

كيفية مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر عبر الإنترنت

ولمحبي متابعة المباريات عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، توفر شبكة ثمانية تطبيقًا رسميًا يمكن تنزيله من متاجر التطبيقات، ما يتيح مشاهدة المباراة بسهولة على الإنترنت: