الكويت تحتضن كأس السوبر الفرنسي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، أن الكويت ستستضيف مباراة كأس الأبطال (كأس السوبر

الفرنسي)، يوم الخميس الموافق 8 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وبالتعاون مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ستُقام مباراة كأس الأبطال التي ستجمع بين باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي وحامل لقب كأس فرنسا، وأولمبيك مارسيليا، وصيف الدوري، على استاد «جابر الأحمد» الدولي في مدينة الكويت.

سيلتقي الغريمان التقليديان باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في «كلاسيكو جديد» ضمن كأس الأبطال الفرنسي للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، وذلك بعد مواجهتيهما السابقتين في نسختي 2010 و2020.

أعيد افتتاح استاد «جابر الأحمد» الدولي عام 2015، وتبلغ سعته 58 ألف مقعد، ويعد من أبرز الملاعب في المنطقة.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الكويت مباراة كأس الأبطال، علمًا بأن الكويت استضافت كأس الخليج العربي في 2017 و2024.