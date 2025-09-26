نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيردر بريمن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بايرن ميونخ عن تشكيلته لمواجهة فيردر بريمن بعد قليل على ملعب أليانز آرينا معقل النادي البافاري وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي. يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بينما يحتل فيردر بريمن المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط. ستقوم قناة MBC أكشن ببث مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الجولة الخامسة من الدوري الألماني. من المقرر أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ساشا بوي- جوناثان تاه- أوباميكانو - كونراد لايمر.

وسط الملعب: بيستشوف - جوريتسكا - سيرجي جنابري.

خط الهجوم: لويس دياز- هاري كين- مايكل أوليسي

