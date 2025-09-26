نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النصر يتصدر الدوري السعودي بثنائية في الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النصر فوزًا ثمينًا على نظيره اتحاد جدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2025-26.

تمكن النصر من تسجيل هدف التقدم مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة التاسعة من عُمر اللقاء، عن طريق ساديو ماني، بعد عرضية متقنة من الفرنسي كومان، ليسددها السنغالي على الطاير.

وكاد بيرجوين أن يسجل هدف التعادل لصالح فريقه اتحاد جدة بالدقيقة 17، بعد تمريرة متقنة من كريم بنزيما، سددها مباشرة تجاه المرمى لكن يتصدى لها بينتو حارس مرمى النصر.

وألغى الليتواني دوناتاس رومساس حكم اللقاء هدفًا لصالح الاتحاد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، عن طريق الفرنسي موسى ديابي، بداعي التسلل.

وأضاف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو برأسية جميلة ثاني أهداف العالمي في المباراة بالدقيقة 35، بعد عرضية من المميز كومان.

وأنقذ رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد، مرماه من هدف مؤكد بعدما انفرد به رونالدو من تمريرة سحرية من جواو فيلكيس في الدقيقة 48.

وأضاع الفرنسي كومان الهدف الثالث لفريقه النصر، بعد أن أنطلق أيمن يحيى ثم أرسل عرضية على المقاس لكومان الذي يتابعها أمام الحارس لكن كرته جانبت القائم، في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 57، رفض الأسطورة البرتغالية رونالدو هدية نواف بوشل، بعد عرضية أرضية داخل منطقة جزاء الاتحاد من بوشل لزميله كريستيانو، ليسدد الكرة فوق مرمى النمور.

وأضاع الفرنسي موسى ديابي فرصة تقليص الفارق لفريقه الاتحاد بعد أن استلم عرضية من بيرجوين، وسدد الكرة ولكن تصدى لها بينتو حارس النصر.

وقبل نهاية اللقاء، كاد البديل عبدالرحمن غريب أن يسجل اسمه في قائمة المسجلين لفريقه النصر، بعد خطأ من رايكوفيتش حارس مرمى الاتحاد، ليسددها الأول مباشرة لكنها تعلو عارضة النمور.

وبتلك النتيجة، يتصدر النصر جدول دوري روشن لموسم 2026/2025، برصيد 15 نقطة، بينما يتوقف رصيد الاتحاد عند النقطة 12 في المرتبة الثانية.

