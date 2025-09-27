نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يهزم طنطا بهدفين في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مسار رجال لكرة القدم انتصارًا مهمًا وثمينًا على مضيفه فريق طنطا بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين المصري.

بهذه النتيجة، نجح فريق مسار في حصد ثلاث نقاط غالية، ليقفز في جدول الترتيب إلى المركز الثامن، رافعًا رصيده إلى 8 نقاط، بعدما أظهر لاعبوه أداءً قويًا ومنظمًا على مدار شوطي المباراة، مما مكنهم من السيطرة على مجريات اللعب وتسجيل هدفي اللقاء اللذين منحاهم الفوز المستحق.

في المقابل، حاول فريق طنطا العودة في المباراة وخلق فرص للتسجيل، لكن صلابة دفاع مسار ويقظة حارسه حالا دون هز شباكهم، وتعد هذه الخسارة بمثابة تعثر لطنطا في سعيه لتحسين مركزه في جدول الدوري.

ويُنتظر أن يمنح هذا الانتصار دفعة معنوية كبيرة للاعبي مسار ومدربهم، للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والمنافسة بقوة في الجولات القادمة من دوري المحترفين.

وكانت المباراة قوية وحافلة بالندية، حيث سعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز، ولكن أبناء المدرب محمد بركات أثبتوا إصرارهم ونجحوا في خطف الفوز الثمين، ليترجموا بذلك خطة الجهاز الفني المكثفة وجهود اللاعبين.

ويأتي هذا الفوز ليؤكد الطموح الكبير لنادي مسار في موسمه الأول بدوري المحترفين، مواصلًا رحلة النجاح التي بدأها النادي منذ تولي سير محمد منصور ملكيته، والتي شهدت صعودًا تاريخيًا من الدرجة الرابعة إلى دوري المحترفين في ثلاثة مواسم متتالية.

