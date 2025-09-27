عاجل- النصر يحسم الكلاسيكو ويتصدر دوري روشن بعد الفوز على الاتحاد

أحمد جودة - القاهرة - بقيادة الدون النصر يفوز علي الاتحاد ويتصدر الدوري السعودي

النصر يتفوق على الاتحاد بثنائية نظيفة

نجح نادي النصر السعودي في اقتناص فوز ثمين على حساب منافسه الاتحاد بنتيجة (2-0) في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة.

وسجّل النصر هدفه الأول مبكرًا عبر النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول واللقاء بتقدم نصراوي مستحق.

سيطرة نصراوية وإبداع هجومي

قدم العالمي عرضًا كرويًا ممتعًا بقيادة الثنائي الخطير جواو فيليكس ورونالدو، مع انطلاقات سريعة لماني أربكت دفاع الاتحاد.

في المقابل حاول الاتحاد العودة إلى المباراة، لكنه اصطدم بدفاع منظم وتألق حارس النصر الذي حافظ على نظافة شباكه.

أرقام وإحصاءات من المباراة

الاستحواذ: النصر 55% – الاتحاد 45%

التسديدات: النصر 21 – الاتحاد 8

الركنيات: النصر 6 – الاتحاد 3

فرص التهديف: النصر 15 – الاتحاد 4

الأرقام أكدت تفوق النصر الهجومي، حيث كان الأكثر سيطرة وخطورة طوال دقائق اللقاء.

النصر في الصدارة والاتحاد تحت تهديد القادسية