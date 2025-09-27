نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يكتسح فيردر بريمن في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح بايرن ميونخ نظيره فيردر بريمن برباعية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة بينما يحتل فيردر بريمن المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

نجح لاعبو بايرن ميونخ في السيطرة على مجريات اللعب طوال أحداث الشوط الأول حنى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22 من توقيع لويس دياز الذي تلقى تمريرة سحرية من زميله جوناثان تاه لتستقر الكرة في شباك مرمى فيردر بريمن ويعلن عن أول أهداف اللقاء.

في الدقيقة 45، تمكن النادي البافاري من تسجيل الهدف الثاني من توقيع هاري كين الذي راوغ لاعبو فيردر بريمن ببراعة ليسدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى فيردر بريمن وينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ على فيردر بريمن بهدفين نظيفين.

وعلى غرار الشوط الأول، واضل لاعبو بايرن ميونخ سيطرتهم على أحداث اللقاء حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65 عن طريق هاري كين الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله لويس دياز ليسدد الكرة في مرمى فيردر بريمن ويعلن عن الهدف الثالث للنادي البافاري.

في الدقيقة 87، تسلم لايمر تمريرة رائعة لبايرن ميونخ داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية لتستقر الكرة في مرمى فيردر بريمن ويعلن عن الهدف الرابع للبايرن وينتهي اللقاء بفوز النادي البافاري برباعية.