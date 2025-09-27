نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الألماني والتي تشهد مباريات كبيرة ومثيرة فئ المسابقة.

المبارايات تنطلق في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، بينما تنطلق مباراة وحيدة في تمام السابعة والنصف مساء.

وتشهد المسابقة منافسة كبيرة وقوية بين بايرين ميونخ وبوروسيا دورتموند من أجل حصد اللقب.

وبدأت الجولة اليوم بمباراة نارية بين بايرين ميونخ وفريدر بريمن والتي شهدت تألق الإنجليزي بايرين ميونخ.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

* ماينتس- بوروسيا دورتموند 4:30 مساء

* هايدينهام- أوغسبورغ 4:30 مساء

* سانت باولي- باير ليفركوزن 4:30 مساء

* فولفسبورغ- لبيزيج 4:30 مساء

* بورسيا مونشنغلادباخ- اينتراخت 7:30 مساء

وتنقل أحداث المبارايات عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري الألماني.