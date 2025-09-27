نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ محمد صلاح على بُعد رقم تاريخي مع ليفربول أمام كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتصار ليفربول علي كريستال بالاس يُضاف إلي أرقام صلاح

مواجهة مرتقبة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

يستعد نادي ليفربول لمواجهة قوية أمام كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ترقب جماهيري كبير لمشاركة النجم المصري الفرعون محمد صلاح، الذي يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد يضاف إلى مسيرته الأسطورية مع فريق «الريدز».

صلاح على أعتاب 250 هدفًا مع ليفربول

يحتاج محمد صلاح إلى هدفين فقط ليصل إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول في جميع المسابقات، وهو إنجاز لم يسبق أن حققه سوى أساطير قلائل في تاريخ النادي. صلاح، منذ انضمامه عام 2017، أثبت نفسه كأيقونة حقيقية، محققًا أرقامًا تهديفية مذهلة جعلته ضمن قائمة أعظم لاعبي النادي الإنجليزي عبر التاريخ.

تفوق كاسح في الدوري الإنجليزي

منذ بداية الموسم الماضي، ساهم محمد صلاح في 51 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز (31 هدفًا + 20 تمريرة حاسمة)، متفوقًا بفارق كبير وصل إلى 20 هدفًا عن أقرب منافسيه. هذا التفوق يؤكد استمرارية النجم المصري على القمة، رغم المنافسة القوية من نجوم الدوري أمثال إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين.

مطاردة رقم واين روني التاريخي

أصبح محمد صلاح قريبًا للغاية من تحطيم رقم تاريخي يخص أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني. فقد ساهم صلاح في 274 هدفًا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز (186 هدفًا + 88 تمريرة حاسمة)، ليفصله هدفان فقط عن معادلة رقم روني الذي يمتلك 276 مساهمة (183 هدفًا + 93 تمريرة حاسمة).

في حال نجاحه، سيصبح صلاح اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز يعكس مكانته كواحد من أعظم النجوم في البريميرليغ.

صلاح وأهمية المواجهة القادمة

مباراة كريستال بالاس لا تمثل مجرد ثلاث نقاط لليفربول في صراعه على الصدارة، بل تعد أيضًا فرصة ذهبية لمحمد صلاح ليكتب فصلًا جديدًا في كتاب إنجازاته. جماهير «الريدز» في إنجلترا والعالم العربي تترقب هذه اللحظة التاريخية، وسط دعم كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي التي ضجّت بالحديث عن اقتراب صلاح من كسر الأرقام القياسية.