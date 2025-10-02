الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين لودوجوريتس البلغاري وريال بيتيس الإسباني في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في جدول المجموعة وضمان التأهل إلى الأدوار التالية.

"Ludogorets vs Real Betis".. موعد مباراة لودوجوريتس ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي والقنوات

يطمح نادي لودوجوريتس إلى استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي بحجم ريال بيتيس، الذي يدخل اللقاء بثقة كبيرة مستندًا إلى خبرته الأوروبية ورغبته في خطف النقاط الثلاث لمواصلة مشواره نحو الصدارة.

موعد مباراة لودوجوريتس ضد ريال بيتيس

تُقام المباراة يوم الخميس، 2 أكتوبر 2025، على ملعب هيوفيل فارنا ستاديوم في بلغاريا.

توقيت المباراة:

8:45 مساءً بتوقيت القاهرة

9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة الدوري الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القناة الرئيسية المتوقعة: beIN Sports HD 2 Premium

يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء أيضًا عبر خدمة البث المباشر على تطبيق beIN CONNECT.

ملامح ما قبل المباراة