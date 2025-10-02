نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار تطلق المرحلة الثالثة من حملة "إحنا مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، المرحلة الثالثة من حملة "إحنا مصر" تحت شعار "أنت سفير لبلدك"، والتي تستمر على مدار شهر كامل.

وتعد هذه المرحلة استكمالًا للمرحلتين الأولى والثانية اللتين تم إطلاقهما خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بهدف تسليط الضوء على القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية التي يتحلى بها الشعب المصري، وخاصة في تعامله مع ضيوف مصر من السائحين، فضلًا عن إبراز الدور المحوري الذي تلعبه السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم.

وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن حملة "إحنا مصر" نستهدف من خلالها بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الفخر بالهوية والترحيب بالضيف، بما يجعل من كل مصري سفيرًا لبلده أمام العالم، ومما يعمل على تحسين التجربة السياحية وتعزيز صورة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا، مشيرًا إلى أن القيم الإيجابية للمجتمع المصري تشكل عنصرًا أساسيًا من التجربة السياحية، وأحد أهم عوامل الجذب السياحي للمقصد المصري.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الحملة يتم بثها عبر 12 قناة تلفزيونية وعدد من المحطات الإذاعية، إلى جانب إعلانات بالميادين والشوارع الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق، مع استمرار التواجد المكثف على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والهيئة.

كما أوضحت السيدة سوزان مصطفى مدير عام الترويج السياحي بالهيئة، أن المرحلة الأولى من الحملة والتي انطلقت في أغسطس الماضي تحت شعار "إحنا مصر"، ركزت على تشجيع المواطنين المتعاملين مباشرة مع السائحين على إظهار السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة المصرية. أما المرحلة الثانية، التي تم إطلاقها في سبتمبر تحت شعار "أفعال بسيطة ممكن تعمل فرق كبير"، فقد ركزت على إبراز السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال توضيح تأثيرها الإيجابي على سلاسل الإمداد والقطاعات المرتبطة بها.