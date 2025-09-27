نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد مباريات اليوم السبت 27 سبتمبر 2025.. جداول القنوات الناقلة لكل الدوريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب العربية والأوروبية اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 عددًا من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات، حيث يتابع عشاق كرة القدم حول العالم مواجهات حاسمة بين كبار الفرق الأوروبية والعربية، بالإضافة إلى مباريات دوري روشن السعودي والدوري المصري الممتاز. تأتي هذه الجولة وسط تنافس محتدم في صدارة جدول الترتيب، مع ترقب جماهيري واسع لكل مباراة وتأثيرها على المنافسات المحلية والقارية.

كما يُتوقع أن تجذب هذه المباريات ملايين المشاهدين عبر القنوات الرياضية المختلفة، مع توفير تغطية شاملة ومباشرة لكل اللقاءات. ويحرص عشاق الكرة على معرفة توقيت كل مباراة والقناة الناقلة لها، خصوصًا في ظل تنوع الدوريات ومواعيدها التي تتزامن مع اختلاف المناطق الزمنية بين الدول العربية وأوروبا.

الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

تتميز مباريات اليوم في البريميرليغ بالإثارة والتحدي، حيث يلتقي كبار الفرق في مواجهات قد تُحدث تغييرات كبيرة في جدول ترتيب الدوري.

المباراة التوقيت بتوقيت الإمارات التوقيت بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة برينتفورد × مانشستر يونايتد 3:30 م 2:30 م بي إن سبورت 1 ليدز يونايتد × بورنموث 6:00 م 5:00 م بي إن سبورت 5 مانشستر سيتي × بيرنلي 6:00 م 5:00 م بي إن سبورت 2 تشيلسي × برايتون 6:00 م 5:00 م بي إن سبورت 6 كريستال بالاس × ليفربول 6:00 م 5:00 م بي إن سبورت 3 توتنهام × وولفرهامبتون 11:00 م 10:00 م بي إن سبورت 2

الدوري الإسباني 2025

تستمر الإثارة في الليغا بمواجهات كبرى اليوم، أبرزها كلاسيكو العاصمة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، بالإضافة إلى مباريات الفرق المنافسة على المراتب المتقدمة.

المباراة التوقيت بتوقيت الإمارات التوقيت بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة أتلتيكو مدريد × ريال مدريد 6:15 م 5:15 م بي إن سبورت 1 مايوركا × ديبورتيفو ألافيس 8:30 م 7:30 م بي إن سبورت 3

الدوري الإيطالي 2025

يحتضن الدوري الإيطالي اليوم مواجهات قوية من بينها لقاء يوفنتوس ضد أتالانتا، بينما لم تعلن بعض القنوات عن النقل المباشر لباقي المباريات.

المباراة التوقيت بتوقيت الإمارات التوقيت بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة كومو × كريمونيزي 5:00 م 4:00 م لم تعلن يوفنتوس × أتالانتا 8:00 م 7:00 م لم تعلن كالياري × إنتر 10:45 م 9:45 م لم تعلن

دوري روشن السعودي 2025

تستضيف الملاعب السعودية اليوم مواجهات مثيرة ضمن دوري روشن السعودي، مع نقل مباشر على قناة ثمانية.

المباراة التوقيت بتوقيت الإمارات التوقيت بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة الرياض × نيوم 7:20 م 6:20 م ثمانية 2 النجمة × الفيحاء 7:35 م 6:35 م ثمانية 3 الفتح × القادسية 10:00 م 9:00 م ثمانية 1

الدوري المصري الممتاز 2025

يستمر الدوري المصري بمواجهات مهمة بين فرق الوسط والصدارة، حيث يسعى كل فريق لتعزيز موقعه في الجدول.

المباراة التوقيت بتوقيت الإمارات التوقيت بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة المقاولون العرب × كهرباء الإسماعيلية 6:00 م 5:00 م لم تعلن بيراميدز × طلائع الجيش 9:00 م 8:00 م لم تعلن

الدوري الفرنسي والدوري الألماني 2025

تشهد فرنسا وألمانيا مباريات قوية اليوم ضمن دوري الدرجة الأولى، مع منافسات ساخنة بين الفرق الكبيرة التي تسعى للحفاظ على صدارة الدوري أو تحسين ترتيبها.

الدوري المباراة التوقيت بتوقيت الإمارات التوقيت بتوقيت مصر والسعودية القناة الناقلة الفرنسي تولوز × نانت 9:00 م 8:00 م بي إن سبورت 5 الفرنسي باريس سان جيرمان × أوكسير 11:05 م 10:05 م بي إن سبورت 1 الألماني ماينز × بوروسيا دورتموند 5:30 م 4:30 م لم تعلن الألماني بوروسيا مونشنجلادباخ × آينتراخت فرانكفورت 8:30 م 7:30 م لم تعلن

تشكل مواجهات اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 فرصة للجماهير لمتابعة أبرز اللقاءات في الدوريات الأوروبية والعربية، مع تنوع في القنوات الناقلة يتيح مشاهدة كل مباراة حسب المنطقة الزمنية والموقع الجغرافي. ومع إثارة المباريات وترقب الجماهير لنتائجها، يبقى اليوم يومًا حافلًا لعشاق كرة القدم.