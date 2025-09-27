نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مباراة قوية أمام نظيره بيرنلي، مساء اليوم السبت 27 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وسيتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب الاتحاد معقل السيتينز.

ويقع فريق مانشستر سيتي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 7 نقاط، أما بيرنلي فيتواجد في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيتم بث المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.