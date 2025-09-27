نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز على الرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي نيوم فوزا كبيرا على حساب الرياض في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الرابعة منّ بطولة دوري روشن.

وتفوق نيوم بثلاثية مقابل هدفين في مباراة شهدت تسجيل المدافع أحمد حجازي هدف لنيوم.

لوتشيانو رودريغيز افتتح شريط الأهداف في الدقيقة الثالثة ليكون نيوم في المقدمة مبكرا.

الرياض تأخر حتى الدقيقة 19 ليعادل خليل العبسي النتيجة وتعود المباراة لنقطة البداية من جديد.

أحمد حجازي تألق في المباراة ليستعيد المقدمة لنيوم في الدقيقة 26 من المباراة بعد تسجيله ثان الأهداف.

وعزز ألكسندر لاكازيت التقدم في الدقيقة 54 ليتقدم نيوم بثلاثية.

عبد الله دوكوري سجل هدف تذليل الفارق لنادي الرياض بشكل عكسي وسط امال بالعودة لكن النتيجة كانت لصالح نيوم.

نيوم احتل المركز الثالث برصيد 9 نقاط، واحتل الرياض المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.