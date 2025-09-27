نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتروجت يفوز على المصري 2/3 بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق بتروجت علي نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل بهدفين في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة من منافسات الدوري على ستاد السويس الجديد.

وبهذه النتيجة يحتل المصري المركز الثاني ليتجمد رصيده ب15 نقطة بينما يرتفع بتروجيت المركز الخامس برصيد 14نقطة.

واحرز هدف التقدم لفريق بتروجت مصطفي البدري في الدقيقة 26 من عمر اللقاء بينما تمكن النسور الخضر من احراز هدف التعادل في الدقيقة 62 من تسديدة قوية لصلاح محسن واحرز هدف التقدم للفريق البورسعيدي عمر الساعي في الدقيقة 66 من عمر اللقاء ليعود مرة اخري هادي رياض ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 وسجل هدف التقدم للفريق البترولي ادهم حامد في الدقيقة 88.

خاض الفريق البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من:عصام ثروت لحراسة المرمى،كريم العراقي ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر محمد مخلوف ، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط أحمد علي عامر، محمود حمادة ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

بينما ضم تشكيل فريق بتروجت كالتالي: عمر صلاح لحراسة المرمى،محمود شديد، هادي رياض، أحمد عبد الموجود، توفيق محمد لخط الظهر أدهم حامد، محمد علي عثمان، امادو با لخط الوسط مصطفى البدري، مصطفى جابر، سيكو سونكو لخط الهجوم.