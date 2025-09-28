نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالحميد: كيف يتم ايقاف عضويتي دون تحقيق رسمي؟.. وسألجأ للطرق القانونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق، أنه كان أول من كشف أزمة أرض النادي بمدينة أكتوبر، ورغم ذلك لم يتم التعامل مع الأمر بشكل صحيح، وهناك تعمد واضح للرأي العام خصوصا جمهور الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمر الأكثر استفزازًا أن حسام المندوه أمين صندوق النادي ما زال لديه إصرار وتصميم على أن المستندات وأوراق الزمالك سليمة، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: لو كان الزمالك ورقه سليم لماذا لم يرفع قضية لوقف تنفيذ سحب أرض النادي في أكتوبر، والنيابة العامة تحقق فيما حدث بهذا الشأن، وكان يجب التوجه للقضاء الإداري لوقف القرار بشكل سريع.

وأضاف: كيف يتم صدور قرار بايقافي دون التحقيق معي أو ابلاغي بشكل رسمي، وقرار الايقاف موجود في أي بند أو لائحة ؟!.. أنا أسير وفقًا للقانون وعندما يكون لي حق أتبع الاجراءات القانونية.

وتابع: فيما يخص أرض أكتوبر، لا بد أن يقوم مجلس الإدارة بتصحيح الأمور الخاطئة التي قاموا بها قبل المطالبة بعودة الأرض، وأجهزة الدولة "سيادية"، ولا يجب المتاجرة أو الزج باسم الأجهزة في أي أمور، وهذه نصيحتي لأمين صندوق النادي، الذي أدلى بالتصريحات أمس.

وأكمل: صاحب القرار بسحب الأرض هو الذي سيعيدها إلى نادي الزمالك والقرار صدر في يونيو وتم تنفيذه في أغسطس، ونصيحتي لمجلس الإدارة ارجوكم لا تقوموا بادخال الجمهور في القضية مطلقا..

وأكد: الدولة ليست ضد نادي الزمالك مطلقا، وورق النادي ليس سليم، ووزارة الاسكان تتعامل بشكل قانوني، والجميع يساند المجلس والجمهور ولم يحدث أي تعدي على حقوق النادي كما يتردد.