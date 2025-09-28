نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في الأفق.. ليفربول يضع أعينه على صخرة بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار نادي ليفربول نحو واحدة من أبرز صفقات الصيف المقبل، بعدما كشفت تقارير صحفية ألمانية أن "الريدز" يستعدون للتحرك من أجل ضم المدافع الفرنسي الدولي دايوت أوباميكانو، لاعب بايرن ميونيخ، في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

المدافع صاحب الـ26 عامًا بات محور حديث وسائل الإعلام، خاصة مع اقتراب عقده من الانتهاء وعدم وجود مؤشرات واضحة على تجديده حتى الآن، وهو ما يمنح ليفربول فرصة ذهبية لتعزيز دفاعاته بلاعب يمتاز بالصلابة الجسدية والخبرة القارية التي اكتسبها مع بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا.

وبحسب الصحفي الألماني الموثوق كريستيان فالك، فإن إدارة ليفربول تتابع الموقف عن قرب، وتضع أوباميكانو ضمن أولوياتها في ظل سعي المدرب يورغن كلوب إلى إعادة بناء خط الدفاع وضمان وجود بدائل قوية قادرة على مواجهة ضغط المنافسات المحلية والأوروبية.

التعاقد مع أوباميكانو لن يكون مجرد صفقة تقليدية، بل يمثل رسالة قوة من ليفربول بأنه مستعد لاستغلال كل الفرص المتاحة في السوق، خصوصًا إذا جاءت الصفقة دون مقابل مادي للنادي البافاري، وهو ما يزيد من قيمتها الفنية والاقتصادية.