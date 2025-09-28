نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أحمد شوبير: الخطيب يقترب من إعلان الترشح لرئاسة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بات قريبًا من إعلان ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة النادي المقبلة، بعد الضغوط الكبيرة التي تعرض لها من رموز وأعضاء النادي لإقناعه بالعودة عن قراره السابق بعدم الترشح.

وأوضح شوبير أن الخطيب سيحسم موقفه النهائي يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المقرر أن يعلن القائمة النهائية التي سيخوض بها الانتخابات، وسط حالة من الترقب بين جماهير وأعضاء الأهلي.

وأشار إلى أن قرار الخطيب بالترشح مجددًا من شأنه أن يغير خريطة المنافسة في الانتخابات المرتقبة، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها داخل القلعة الحمراء.