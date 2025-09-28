الارشيف / فن ومشاهير

عمرو دياب يتألق في حفل خاص بالأهرامات

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا خاصا مساء أمس السبت بمنطقة الأهرامات.

أحمد جودة - القاهرة -  

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا خاصا مساء أمس السبت بمنطقة الأهرامات.

شهد الحفل حضورا كبيرا لنخبة من رجال المجتمع والفن والأعمال حيث أقيم تحت رعاية أخد البنوك الشهيرة.

وصعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط تفاعل كبير من الحضور، بعدها قدم الهضبة أغنيته "خطفوني" مؤكدا للجمهور أنه سيغني أغاني ألبومه الجديد ابتدينا، وبالفعل قدم بعدها أغنية "شايف قمر".

اغاني حفل الهضبة 

 

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه منها "ده لو اتساب"، "بابا"، ميدلي يضم أغاني "قمرين والعالم الله ونور العين وليلي نهاري"، بالإضافة إلى أغنية "مبتغيبش" و" متقلقش".

ومن ناحية أخرى أعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards في وقت سابق عن ترشيح النجم الكبير عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025.

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في إفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.

محمد الشيخ

