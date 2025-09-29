نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة اليوم.. تاريخ مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك: من سيفوز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تاريخ من المنافسة الشرسة "القمة المصرية: تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم وفي الوطن العربي، وفي مصر بالتحديد انطلاق الدربي الأقوى في الشرق الأوسط، والأشهر عربيًا على مستوى العالم.

ويرغب عشاق الساحرة المستديرة في متابعة أحداث مباراة القمة رقم 131 في الدوري المصري الممتاز التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجوله التاسعة من دوري نايل، والتي لم يتبقى على انطلاقها إلا سويعات محدودة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ومن المنتظر أن تلعب مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المرتقب أن تنقل قناة "أون سبورتس 1 المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية بتعليق أيمن الكاشف وبلال علام.

تاريخ مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك

وقبل مواجهة الليلة تقابل الفريقين بشكل عام في جميع البطولات في 248 مباراة، تمكن النادي الأهلي خلالهم في الفوز في 105 مباراة، وفوز الزمالك في 74 مباراة، فيما حسم التعادل نتيجة 69 مباراة.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، من 8 مباريات.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مواجهات.