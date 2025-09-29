نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري الممتاز غيابات الأهلي والزمالك في مواجهة القمة: من سيتأثر أكثر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك: غيابات الفريقين وتأثيرها

الدوري المصري الممتاز، الأهلي والزمالك، يعاني النادي الأهلي والزمالك من غيابات مؤثرة في قائمة الفريقين قبل انطلاق القمة رقم 131 التي تجمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز فقط.

وضربة الإصابات صفوف الفريقين قبل اللقاء المنتظر بينهما، والذي سنطلق مساء اليوم.

ويرغب عشاق الساحرة المستديرة في متابعة أحداث مباراة القمة رقم 131 في الدوري المصري الممتاز التي تجمع بين نادي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجوله التاسعة من دوري نايل، والتي لم يتبقى على انطلاقها إلا سويعات محدودة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، من 8 مباريات.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مواجهات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المرتقب أن تنقل قناة "أون سبورتس 1 المباراة عبر القناة الصوتية الأولى والثانية بتعليق أيمن الكاشف وبلال علام.

غيابات الأهلي والزمالك عن القمة رقم 131

غيابات الأهلي عن القمة

ويدخل النادي الأهلي مباراه القمة وهو يغيب عن صفوفه على عدد كبير من نجوم الفريق لأسباب مختلفة وهم كالتالي:

اللاعب سبب الغياب عن المباراة إمام عاشور وعكة صحية والإصابة بفيرس A. كريم فؤاد الإصابة. أشرف داري الإصابة. محمد شكري الإصابة. أحمد رمضان بيكهام الإصابة. أحمد سيد زيزو الإصابة، ولكن هناك احتمالية لمشاركته بعد اكتمال شفائه نيتس جراديشار الإصابة. محمد مجدي أفشة الإصابة. محمد عبد الله التواجد في معسكر منتخب مصر للشباب في تشيلي. أحمد عابدين التواجد في معسكر منتخب مصر للشباب في تشيلي.

غيابات الزمالك عن مباراة القمة

وعلى الجانب الأخر يدخل نادي الزمالك المباراة وهو أكثر جاهزية من النادي الأهلي، حيث يغيب عن صفوف الفريق عدد محدود من اللاعبين لأسباب متعددة وهم كالتالي:

اللاعب سبب الغياب عن المباراة محمد شحاتة الإصابة. محمود جهاد لعدم الوصول إلى مرحلة الجاهزية اللازمة. بارون أوشينج لأسباب فنية. سيف الدين الجزيري لأسباب فنية.

تاريخ مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك

وقبل مواجهة الليلة تقابل الفريقين بشكل عام في جميع البطولات في 248 مباراة، تمكن النادي الأهلي خلالهم في الفوز في 105 مباراة، وفوز الزمالك في 74 مباراة، فيما حسم التعادل نتيجة 69 مباراة.