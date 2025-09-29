نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام قياسية لا تُنسى في مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

على مدى تاريخ طويل، لم تكن مباريات الديربي بين الأهلي والزمالك مجرد مواجهة كروية، بل محطة لصناعة أرقام قياسية ولحظات استثنائية خالدة في ذاكرة الجماهير، لتظل القمة المصرية أحد أعظم ديربيات العالم.

وقبل القمة 131 التي ستجمع الأهلي والزمالك مساء الليلة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز، يستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز الأرقام القياسية من تاريخ مباريات القمة بين القطبين:

الانتصار الأكبر

أكبر انتصار شهدته مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز كان في موسم 2001 – 2022 وفاز المارد الأحمر بنتيجة 6 – 1 في مباراة الجولة 22 من المسابقة المحلية.

الهداف التاريخي

يعد عبدالكريم صقر هو الأكثر تسجيلًا للأهداف في مباريات القمة وسجل 19 هدفًا بقميص القطبين بواقع 10 أهداف للأهلي و9 للزمالك.

الهدف الأسرع

حسين ياسر المحمدى هو صاحب أسرع هدف فى تاريخ لقاءات القمة، حيث سجل نجم الزمالك في شباك الأهلي عقب 48 ثانية فقط من انطلاق لقاء الفريقين بكأس مصر موسم 2009-2010.

هداف قمة الدوري

يحتل محمد شريف مهاجم الأهلي الحالي صدارة هدافي مباريات القمة ببطولة الدوري الممتاز برصيد 7 أهداف بالتساوي مع محمد عطية توتو، ومحمد أبوتريكة ثنائي الأحمر السابق.

بيبو – سوبر هاتريك

يعد خالد بيبو نجم الأهلي السابق هو اللاعب الوحيد الذي سجل "سوبر هاتريك" في تاريخ مباريات القمة وذلك خلال لقاء الفريقين في موسم 2001 – 2002 الذي فاز به المارد الأحمر 6 – 1.

القمة الأكثر أهدافًا

تعتبر قمة الدوري موسم 2021 – 2022 أكثر مباريات القمة تسجيلًا للأهداف وشهدت ثمانية أهداف بعد فوز الأهلي بنتيجة 5 – 3.

جوزيه أسطورة الأهلي

يعد البرتغالي مانويل جوزيه أسطورة الأهلى التدريبية، أكثر مدربي الأحمر الأجانب مواجهة للزمالك في تاريخ مباريات القمة برصيد 23 مباراة في جميع البطولات المحلية والإفريقية، حيث حقق الفوز في 18 مباراة، وخسر في مباراتين، وتعادل في ثلاث مباريات.

هداف الأجانب

يتصدر الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي السابق قائمة هدافي الأجانب في مباريات القمة حتى الآن وسجل 5 أهداف في شباك الزمالك.

الأجنبي المزدوج

أشرف بن شرقي نجم الأهلي الحالي هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي سجل بقميص القطبين في مباريات القمة السابقة، حيث سجل هدفين بقميص الزمالك، بينما سجل هدفًا بقميص الفريق الأحمر الموسم الماضي.